Aktionstag Sprache an der Gmünder Volkshochschule

Foto: esc

Corona und der Regen mögen Gründe gewesen sein, dass nur wenige Gäste am Samstagvormittag den Weg in die Gmünder Volkshochschule fanden. Dort wurde am Aktionstag Sprache der VHS unter anderem die Comic-​Ausstellung „Animate Europe + Geschichten vom Mehrwert der Europäischen Union“ eröffnet.

Samstag, 26. September 2020

Edda Eschelbach

32 Sekunden Lesedauer



Nicht nur die Leiterin der Gmünder VHS, Ingrid Hofmann, bedauerte es, dass der Besuch der Veranstaltung so spärlich ausgefallen war. Zumal der Fokus des diesjährigen VHS-​Sommersemesters in der Frage liegt „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ Die Frage zu beantworten sei nicht einfach, so Hofmann. Und am Europäischen Tag der Sprache wird ein Teil dieser Frage direkt beantwortet: die Sprache. Genauer gesagt, die Vielzahl der Sprachen.







Um Comics, Sprache und den Zusammenhalt der Gesellschaft geht es im Bericht in der Rems-​Zeitung am 28 . September.



