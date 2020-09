Jugendliche als Testkäufer für Schnaps und Zigaretten

Am Freitag führte Baden-​Württemberg gemeinsam mit den Ländern Bayern, Hessen, Rheinland-​Pfalz und Saarland erneut den länderübergreifenden Fahndungs– und Sicherheitstag durch. Auch im Ostalbkreis fanden mehrere Aktionen der Polizei in diesem Rahmen statt.

Während bereits den ganzen Tag über auch im Bereich Fahndung verstärkt Personenkontrollen und Wohnungsdurchsuchungen stattfanden, startete in und um Schwäbisch Gmünd am Nachmittag eine Aktion, die den Jugendschutz im Blick hatte. Im Polizeiposten Heubach trafen sich deshalb die Jugendsachbearbeiterin im Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Polizeihauptmeisterin Aida Wießmann und ihre Kolleginnen Elena Risel und Isabell Joos aus Bettringen und Nadine Bosch aus Heubach mit vier Jugendlichen zur Einsatzbesprechung. Ob die Jugendlichen bei den Textkäufen Sprituosen und Zigaretten kaufen konnten, und welche Aktionen die Gmünder Polizei noch am Fahndungs– und Sicherheitstag auf die Beine stellte, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

