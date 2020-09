Bürgermeisterwahl in Schechingen: Hohe Wahlbeteiligung

Der Countdown bei der Schechinger Bürgermeisterwahl läuft: Bis 18 Uhr ist es möglich, dass Wahlbriefe beziehungsweise Stimmzettel abgegeben werden können. Bereits um 17 . 30 Uhr stand fest, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch sein wird. Vier Kandidaten wollen Nachfolger von Schultes Werner Jekel sein. Um zirka 18 . 45 Uhr wird im Schulhof das Wahlergebnis verkündet.

Sonntag, 27. September 2020

Gerold Bauer

Aktualisierung: Schechingen hat einen neuen Bürgermeister. Bereits im ersten Wahlgang wurde Stefan Jenninger mit der absoluten Mehrheit von 704 Stimmen gewählt. Der bisherige Schultes Werner Jekel, der nicht mehr kandidiert hatte, gratulierte und dankte für den fairen Wahlkampf. Die Wahlbeteiligung lag bei 73 , 6 Prozent. 1394 Schechingerinnen und Schechinger haben von ihrem Wahlrecht gebraucht gemacht. 4 Stimmen bekam Albert Seitzer, Tobias Feldmeyer 417 und Wolfgang Barth 253 . Die minimale absolute Mehrheit wären 698 Stimmen gewesen.





Stimmen zur Wahl und weitere Details gibt es in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung!

Der Stand umUhr sieht folgendermaßen aus: Von denWahlberechtigten hatten aufgrund der Corona-​VorbeugungBriefwähler ihr Votum abgegeben. Nurwarfen den Stimmzettel auf klassische Art und Weise in der Gemeindehalle in die Wahlurne. Die entspricht einer vorläufigen Wahlbeteiligung von rundProzent. UmUhr wird der Briefkasten am Rathaus letztmals vor der Auszählung geleert, und um diese Zeit endet auch die Stimmabgabe im Wahllokal. Danach beginnt in der Gemeindehalle die Auszählung der Stimmen. Angesichts des Bewerberfeldes ist es besonders spannend, ob es einer der vier Kandidaten schon im ersten Wahlgang schafft, mit einer absoluten Mehrheit die Wahl zu gewinnen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss ein zweiter Urnengang durchgeführt werden.

