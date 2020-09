B 29 : Unfall am Verteiler Iggingen

Am Montagabend gegen 21 . 30 Uhr ereignete sich auf der B 29 am Verteiler Iggingen ein Unfall. Zwei Fahrzeuge stießen zusammen. Nach vorläufigen Informationen hatte ein Fahrer oder eine Fahrerin die Vorfahrt missachtet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Weitere Informationen zum Unfallhergang und den Folgen wird es laut Polizei erst am Dienstag geben.

Montag, 28. September 2020

Edda Eschelbach

