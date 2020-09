Bürgerveranstaltung zum Mögglinger Leitbild

Foto: gbr

Am Donnerstag, 1 . Oktober, findet um 18 . 30 Uhr die seit langer Zeit geplante Bürgerveranstaltung zum Leitbild in der Mackilohalle statt. Ein für die Gemeinde Mögglingen vielleicht einschneidendes Ereignis. Warum er diesen Termin für äußerst wichtig hält, erklärt Bürgermeister Adrian Schlenker im Interview.

Montag, 28. September 2020

Heinz Strohmaier

36 Sekunden Lesedauer



Wieso gerade jetzt ein neuer Anlauf? Welche Maßnahmen meint der Bürgermeister? Sind ihm die Projekte ausgegangen? Deswegen nun die Bürgerveranstaltung? Sind denn noch Plätze frei?

Auf all diese Fragen gibt Adrian Schlenker Antworten in der Rems-​Zeitung am Dienstag.





07361

528

290

Schlenker sagt aber, dass das Thema Leitbild für Mögglingen gar nichts Neues sei. Bereits vor längerer Zeit gab es verschiedene Ansätze in der Gemeinde, Leitplanken für Planungen, Ziele und Strategien aufzustellen. Daraus sind zwei Gemeindeentwicklungskonzepte entstanden, die aufeinander aufgebaut haben. Gemeindeentwicklungskonzept und Leitbild seien im Prinzip das Gleiche. Man möchte eine Grundlage, eben quasi Leitplanken, für das Vorgehen der Gemeinde schaffen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



96 Aufrufe

146 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb