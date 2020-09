Die Nacht der offenen Kirchen

Im Zuge der Remstal Gartenschau hatte letztes Jahr die erste Nacht der offenen Kirchen (NOK) stattgefunden. Auch im Folgejahr schlossen sich die Gemeinden wieder zusammen, organisierten vor Ort die unterschiedlichsten Programme. Talaufwärts und talabwärts ertönten um 20 . 20 Uhr die Kirchenglocken aller Gemeinden.

Montag, 28. September 2020

Neben dem Glockenklang sorgte die Farbe Rot, die sich wie ein leuchtendes Band durch das Remstal zog, für ein weiteres, verbindendes Element. Die Farbe der Liebe und des Heiligen Geistes erstrahlte vor evangelischen wie katholischen Gotteshäusern gleichermaßen.





Wie die Nacht der offenen Kirchen in Lorch und Schwäbisch Gmünd gefeiert wurde, steht am 28 . September in der Rems-​Zeitung.



