Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses in Wißgoldingen beschlossen

Foto: gn

In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause beschloss der Waldstetter Gemeinderat den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Wißgoldingen – eine Maßnahme, die laut Architekt Jürgen Rapp rund 820 000 Euro brutto kostet.

Montag, 28. September 2020

Edda Eschelbach

21 Sekunden Lesedauer



Das Feuerwehrhaus entspricht längst nicht mehr den Anforderungen: keine Umkleiden, Spinde in der Fahrzeughalle, keine Trennung nach Geschlechtern, keine Schwarz-​Weiß-​Trennung, keine Duschmöglichkeiten und keine Räume für die Jugendarbeit.







Was der Um– und Anbau kosten wird, und woher das nötige Geld kommt, wird am 28 . September in der Rems-​Zeitung berichtet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



150 Aufrufe

85 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb