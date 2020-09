Unfallflucht und Widerstand gegen Polizeibeamte

Ein 50 -​jähriger Betrunkener verursachte in der Nacht zum Sonntag einen kleinen Unfall, flüchtet und legte sich anschließend noch mit der Polizei an. Er drohte den Beamten sogar noch mit einem Messer. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Montag, 28. September 2020

Gerold Bauer

Ein-​Jähriger beschädigte mit seinem VW Golf am Sonntagmorgen gegenUhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Wilhelm-​Merz-​Straße einen Audi. Der stark alkoholisierte Mann flüchtete, fiel aber kurze Zeit später einer Streifenbesatzung in der Gartenstraße auf, als er den Randstein touchierte. Er sollte anschließend kontrolliert werden, ignorierte jedoch alle Anhaltesignale. In der Adlerstraße schließlich hielt er an und versuchte vergebens zu Fuß zu flüchten. Anschließend wehrte er sich unter massiven Beleidigungen gegen seine Mitnahme ins Krankenhaus. Dort angekommen, wehrte er sich erneut und bedrohte die Polizisten mit einem mitgeführten Klappmesser. Unter weiteren Beleidigungen und Widerstandshandlungen wurde ihm schließlich eine Blutprobe entnommen.

