Wer in die Stauferklinik will, muss der Security Auskunft erteilen

Foto: gbr

Wer in die Stauferklinik will, kommt um den „Türsteher“ nicht herum. Damit Krankenhäuser nicht zu Corona-​Hotspots werden, sind dort besonders hohe Anforderungen an die Beschränkung der Kontakte unumgänglich.

Montag, 28. September 2020

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Denn gerade dort, wo sich naturgemäß viele Menschen mit schweren Erkrankungen aufhalten, wäre eine Verbreitung von Covid-​ 19 in vielen Fällen lebensbedrohlich bis tödlich. Aus diesem Grund kann man im Stauferklinikum zur Zeit nicht wie einst ungehindert ein– und ausgehen. Nicht jeder Patient hat allerdings Lust, vor der Tür dem Security-​Personal Auskunft zu erteilen.





Warum es trotzdem nötig ist, steht am 29 . September in der RZ!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



129 Aufrufe

96 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb