57 -​jähriger Mann niedergeschlagen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Weißensteiner Straße ereignete: Ein bislang unbekannter Mann sprach einen 57 -​Jährigen an und fragte ihn nach Zigaretten und Feuer. Es folgte ein Streit, in dessen Verlauf der 57 -​Jährige niedergeschlagen und verletzt wurde, sodass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Dienstag, 29. September 2020

Heinz Strohmaier

28 Sekunden Lesedauer



180

190

0

71

71

35

80

Der Unbekannte entwendete nach Angaben des Geschädigten ihm mehrere hundert Euro. Der Schläger wird von Zeugen wie folgt beschrieben:biscm groß, schlank, schwarze Haare, Dreitagebart und schwarze Kleidung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. weitere Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter Telefon/​beim Polizeirevier Gmünd zu melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



185 Aufrufe

112 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb