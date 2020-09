Zeitgleich an zwei Orten geblitzt — wie geht denn das?

Er hätte schon mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein müssen, um exakt in der gleichen Minute am einen und am anderen Ende von Oberbettringen in eine Radarfalle zu tappen. Der geblitzte Autofahrer gab zwar zu, im einen Fall etwas zu schnell gewesen zu sein. Den anderen Bußgeldbescheid wies er aber zurück. Mit Recht, wie sich später herausstellte.

Dienstag, 29. September 2020

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



In der neuen Straße zwischen Unter– und Oberbettringen erwischt es immer wieder mal jemand, der dort schneller fährt, als es erlaubt ist. Aber innerhalb einer Minute auch noch am Berufsschulzentrum zu schnell? Das schafft wohl nicht mal ein Formel-​ 1 -​Rennwagen.





