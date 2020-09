Spatenstich für Seniorenresidenz

Ein zweiteiliger Gebäudekomplex mit 60 Pflegeappartements und zwanzig Generationenwohnungen soll bis Frühjahr 2022 in Göggingen entstehen, die „Seniorenresidenz Göggingen“. Die SeWo Seniorenbetreuungsgesellschaft mbH aus dem Kreis Ravensburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Antwort auf den steigenden Bedarf an altersgerechtem Wohnraum zu schaffen. Mit dem offiziellen Spatenstich erfolgte am Donnerstag der Baubeginn.

Donnerstag, 03. September 2020

Heinz Strohmaier

Wie sich der zweiteilige Komplex darstellt, was die Wohnungen kosten und bis wann die ersten Bewohner einziehen können, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

In ihren Grußwortreden betonten der Generalunternehmer, Jan Philip Heim, Architekt Marcus Schleuter, Aufsichtsrat der Deutschland Immobilien, Björn Peickert, der Betreiber der Anlage, Alexander Thoma, sowie Bürgermeister Walter Weber die Notwendigkeit solcher Pflege– und Wohneinrichtungen.

