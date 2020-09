Stadt Heubach erfolgreich mit einer eigenen Wohnbau GmbH

Heubach macht es vor: Sozialer Wohnungsbau funktioniert. Wenn die Verwaltung die Sache selbst in die Hand nimmt. Bürgermeister Frederick Brütting über die Chancen und Pflichten als Chef der Wohnbau GmbH.

Donnerstag, 03. September 2020

Eva-Marie Mihai

Um die 100 Wohnungen hat die Wohnbau Heubach und ein paar Sonderimmobilien wie Verwaltungsgebäude oder das Haus Hohgarten. Die Miete kostet im Durchschnitt 5 , 39 Euro pro Quadratmeter. Also tatsächlich bezahlbar.









Eine Wohnbau bietet viele Vorteile. Allerdings gibt es da auch die andere Seite. Mit welchen Herausforderungen der Bürgermeister zu kämpfen hat, lesen Sie am 4 . September in der RZ.



Das Zeitfenster von Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting ist begrenzt. Im Anschluss an den Gesprächstermin trifft er sich mit einer Mieterin der Städtischen Wohnbau GmbH. Probleme zwischen Nachbarn. Das gehört zu seinem Job als Geschäftsführer der Wohnbau dazu. „Ab einer gewissen Eskalationsstufe kümmere ich mich selbst.“ Etwa fünf bis sieben Stunden pro Woche gehen dafür drauf. Die lohnen sich aber auch, der Erfolg gibt ihm Recht.Was ist der Geheimtipp? Die einfache Antwort des Bürgermeisters: „Man muss den Mut haben, eine Gesellschaft zu gründen.“ Und sich dabei aus dem Kopf schlagen, dass man das große Geld damit scheffeln könnte. Zwar macht die Heubacher Wohnbau bisher immer ein Plus, allerdings ein eher bescheidenes. Manchmal höre er bei Kollegen, dass sich der soziale Wohnungsbau nicht lohne. „Ich verstehe nicht, wie man bei einer sozialen Aufgabe so einen hohen Gewinn erwartet.“

