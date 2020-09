Cro und Boss Hoss treten in Heidenheim auf

Jetzt steht fest, wer neben „The Boss Hoss“ beim Brenzpark-​Festival in Heidenheim auftritt. Im Herbst nächstes Jahr kommt der Pandamasken-​Rapper Cro. Karten gibt es jetzt schon.

Der Mann mit der Pandamaske und jeder Menge Hits – so kennt fast jeder Cro. Doch da ist mehr: Cro ist längst zu einem extrem vielseitigen und experimentierfreudigen Künstler herangewachsen. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich Cro musikalisch wie auch in anderen kreativen Bereichen als beeindruckendes Talent. Davon kann man sich am Sonntag,. August, umUhr in Heidenheim im Brenzpark überzeugen.Cro ist das gelungen, was nur die Wenigsten schaffen: Er ist relevant geblieben. Auch nach vier Alben und nochmal so vielen Singles an der Chartspitze, fünf Gold-​, zwölf Platin-​Schallplatten und mehr als vier Millionen verkauften Tonträgern, ist er immer noch einer der wenigen Künstler, der die Grenzen seines Schaffen stets aufs Neue auslotet – egal ob als Rapper, Produzent, Songwriter, Designer oder irgendwo dazwischen.

