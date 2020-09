Diebe unterwegs

Am Wochenende waren in Mutlangen offenbar Diebe unterwegs. Der Polizei liegen auch Beschreibungen von Personen vor, die für die Diebstähle in Frage kommen.

Mittwoch, 30. September 2020

Heinz Strohmaier

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag kam es im Bereich des Wohngebiets Heide zu mehreren Diebstählen. Im Binsenweg wurde aus einer unverschlossenen Garage ein Mountainbike entwendet, das vom Geschädigten im Bereich eines Fußweges wieder aufgefunden werden konnte. Im Ampferweg öffnete ein Unbekannter einen geparkten VW Polo, der vor einer Garage abgestellt war und entwendete daraus ein Paket. In derselben Nacht mussten noch zwei weitere Fahrraddiebstähle sowie Diebstähle aus Fahrzeugen registriert werden. Es liegen Hinweise auf zwei schlanke Männer vor, die aufJahre geschätzt werden und im Wohngebiet unterwegs gewesen sein sollen. Weitere Hinweise auf die beiden werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegengenommen.

