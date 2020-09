Viele Wünsche und Anregungen für das Schmiedgassen-​Quartier

Es gab einiges, was an der zweiten Sitzung der Steuerungsgruppe „Lebenswerte Altstadt – Projekt Schmiedgassen“ am Dienstagabend bemerkenswert war. Zunächst war das ein digitaler Rundgang durch die beiden Schmiedgassen, den Bürgermeister Julius Mihm zum einen sehr kurzweilig gestaltet, zum andern auch mit vielen Informationen und interessanten Anregungen ergänzt hatte.

Welche kurzfristig umsetzbaren Vorschläge Bürgermeister Mihm einbrachte, was sich die Bevölkerung für die beiden Schmiedgassen wünscht, und warum Menschen das Quartier nach vielen Jahren verlassen haben, steht am 30 . September in der Rems-​Zeitung.



Neben der Präsentation, in der Bürgermeister Mihm die Situation in den Schmiedgassen aufzeigte, wie sie heute ist, wurden die viele positiven und negativen Eingaben der Eigentümer, Anwohner und Gewerbetreibenden vorgetragen. Eine ehemalige Anwohnerin der Honiggasse berichtete, weshalb sie und ihr Mann nachJahren wegzogen.

