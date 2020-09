AGV 1940: Ein ganz anderes 80er-​Fest

AGV 1940 : Ein ganz anderes 80 er-​Fest

Foto: Schnappschuss

Die traditionellen Jahrgangsfeste in Schwäbisch Gmünd sind in diesem Jahr der Corona-​Pandemie zum Opfer gefallen. Nicht aber die Zusammenkünfte unter „erschwerten Bedingungen“ und das Feiern in kleiner Runde. Die Altersgenossinnen und –genossen vom Jahrgang 1940 sagten sich: „Wir machen das Beste daraus!“ und trafen sich zweimal im Gmünder Stadtgarten.

Freitag, 04. September 2020

Heinz Strohmaier

31 Sekunden Lesedauer



Der AGV 1940 besteht seit 45 Jahren und wurde am 14 . Mai 1975 von damals 32 Altersgenossen gegründet. Beim 40 er-​Fest waren über 100 Teilnehmer dabei, jetzt beim 80 er-​Fest zählte man 55 .

Die Namen der Teilnehmer stehen am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Der obligatorische Rosenstrauß für die Damen und die Zylinder für die Herren durften natürlich nicht fehlen. Mit den zwei Elektrozügle machte man eine Stadtrundfahrt vorbei am Fünfknopfturm, in die Grabenallee, zum Sebaldplatz und weiter zum Heilig-​Kreuz-​Münster.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



66 Aufrufe

127 Wörter

29 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb