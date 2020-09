Dekanin Ursula Richter und Pianist Michael Nuber gestalten eindrucksvolle Augustinusnacht

Einen besinnlichen Abend erlebten die Besucher der Augustinusnacht am Freitagabend in der Augustinuskirche. Die Predigt und Lesungen von Dekanin Ursula Richter wurden eindrucksvoll umrahmt von einem musikalischen Programm des Gmünder Konzertpianisten Michael Nuber.

Die Coronakrise lasse die Dinge und manche Irrtümer noch deutlicher und schärfer sehen, sagte Dekanin Ursula Richter in ihrer Predigt zur Augustinusnacht in der Augustinuskirche. Um die Suche des Menschen nach Gott und die Bekenntnisse des Augustinus ging es an dem Abend. Nach einem Auftakt im Innenhof begrüßte Richter rund hundert Anwesende. Wer keinen der markierten Plätze im Inneren der Kirche bekam, nahm auf einem der Stühle im Innenhof platz. Über Lautsprecher wurde das Programm nach draußen übertragen, bei gemütlichenGrad Außentemperatur konnten die Besucher das Programm im Freien verfolgen.

