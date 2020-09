Der Schwabenpark hat unter Corona-​Bedingungen geöffnet

Foto: Schwabenpark

Zwar mit Maske, ansonsten aber wie immer dürfen Gäste den Schwabenpark besuchen. Dort gibt es neben Attraktionen und Fahrgeschäften auch Tiere und schöne Blumenanlagen.

Freitag, 04. September 2020

Eva-Marie Mihai

57 Sekunden Lesedauer



20

40

6

40

4

Die weltweit einmalige Achterbahn „Wilde Hilde“ sorgt schon beim ersten Anblick für Bauchkribbeln. Die Gondeln sind seitlich an der Schiene angebracht und es geht auf knappMeter Höhe. Oben angekommen geht es anschließend auf freie Fahrt im Zickzackkurs nach unten.Für alle, die einen ruhigen Sommer hatten, bietet der Schwabenpark bei Kaisersbach Abwechslung. Für alle großen und kleinen Wasserratten wartet ein großer Wasserspielplatz. RundWasser-​Spaß-​Elemente auf mehrere Etagen. Auf Geschwindigkeitshungrige wartet die „Force One“, die imposante Achterbahn bietet rasanten Fahrspaß für mutige Abenteurer abJahren. Actionreich geht es bei der „Bob Kart“-Bahn weiter. Bei dieser Attraktion geht der Puls garantiert ein paar Takte schneller. Mehrere Kreisel, Kurven und Abfahrten sorgen bei einer Höchstgeschwindigkeit von bis zuStundenkilometern für Gänsehaut und Nervenkitzel.Es gibt eine Riesenrutsche, Segelboote, Box-​Autos und einen Streichelzoo. Wer es etwas ruhiger angehen lassen will, kann die Dschungelshow verfolgen oder das Kasperletheater. Der Lasertunnel ist wegen Hygieneauflagen geschlossen. Dafür gibt es aber rund um die Attraktionen und Häuschen auch was fürs Auge: Liebevoll gestaltete Dörfchen oder Blumenanlagen gestalten den Besuch zu einem Urlaubstag.

