Verhaltene Frequenz trotz schöner Aktionen beim freien Freitag

Wenn die Frequenz der Kunden bei den freien Freitagen in der Innenstadt auch verhalten war, gab es doch einige interessante Angebote der Einzelhändler.

Freitag, 04. September 2020

Eva-Marie Mihai

Bei der „P 8 läuft Schuhboutique“ in der Postgasse gab es eine Ausstellung von Bronze-​Künstler Andreas Futter. Zwischen Schuhen zieren seine bronzefarbenen Figuren den Verkaufsraum. Eigentümerin Corinna Duscha-​Brüning berichtete von einem schleppenden Anlauf der freien Freitage. Aber die Aktion sei gut gewesen, um im Gespräch zu bleiben.







Auch der der 9 -​jährige Luis Reubold nahm an dem Abend teil. Was er anbot, lesen Sie am 5 . September in der RZ.



