0:0: Frust beim FCN trotz Unterzahl

In der Fußball-​Verbandsliga hat der 1 . FC Normannia Gmünd an diesem Samstag den VfB Neckarrems empfangen. Nach dieser torlosen Begegnung müssen sich die Gmünder letzten Endes ärgern, nicht gewonnen zu haben – obwohl sie erneut eine knappe halbe Stunde in Unterzahl agiert haben.

Samstag, 05. September 2020

Timo Lämmerhirt

„Wir sind enttäuscht, wollten natürlich unbedingt gewinnen. Genügend Chancen dazu hatten wir. Wenn man aber so viele Chancen liegenlässt und aus 16 Ecken kein Tor macht, dann hat man es auch nicht verdient zu gewinnen“, resümierte FCN-​Trainer Zlatko Blaskic nach 90 Minuten, in denen vor allem die zweiten 45 eine Menge zu bieten hatten. Eine Parallele zur Partie am Mittwoch in Fellbach gab es auch noch: Lucas Schuckenböhmer handelte sich in der 64 . Minute Gelb-​Rot ein, die Normannia war trotz Unterzahl aber nach wie vor die aktivere Mannschaft. In Fellbach war Sangar Aziz fast zur selben Zeit vom Platz geflogen.



Die Worte von Blaskic konnte man verstehen, wenn man sich alleine die ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff angeschaut hat: Zunächst schoss Felix Bauer aus kurzer Distanz drüber ( 47 .), dann köpfte Jermain Ibrahim an die Latte ( 50 .), noch einmal Ibrahim in derselben Minute zirkelte das Leder aus etwa elf Metern vor das Lattenkreuz, ehe nochmals Ibrahim nach einer starken Finte den VfB-​Torwart aus kurzer Distanz anschoss ( 54 .). Die Gäste freuten sich nach dem Schlusspfiff, als wenn sie einen Kantersieg gelandet hätten, bei den Gmündern senkten sich die Köpfe. Aus vier Spielen hat der FCN nun fünf Punkte geholt und tritt in der kommenden Woche bei einem der Favoriten an, dem FSV Hollenbach.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



