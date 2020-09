Handwerksbetriebe sind krisensichere Ausbilder

Zum 31 . August sind 2605 neue Lehrverträge im Gebiet der Handwerkskammer Ulm abgeschlossen worden. Das sind 181 weniger Auszubildende als im Vorjahr. Diese jungen Menschen erlernen nun einen Handwerksberuf in einem der 19 500 Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee als Grundlage für ihr späteres Berufsleben.

In den letzten sechs Jahren haben sich trotz des demographischen Wandels mit sinkenden Schülerzahlen und Drang zum Studium die Betriebe stetig über mehr Auszubildende gefreut – bis die Corona-​Krise kam und die Schulen und die Berufsorientierung schloss und behinderte. Die Handwerkskammer Ulm arbeitet mit ihren Ausbildungs– und Personalberatern jetzt mit Hochdruck am Aufholen der entfallenen Corona-​Zeit.





Was Betrieben und Beratern Schwierigkeiten bereitet hat und weshalb Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, trotz allem Hoffnung hegt, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



