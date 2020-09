Mobile Reparaturwerkstatt und Radcodierung in Gmünd

Foto: nb

Corona hat vieles verändert. Auch die Mobilität. Vielerorts sind dieses Jahr deutlich mehr Radfahrer unterwegs als sonst. Das bekam am Samstag auch die Initiative RadKULTUR und die ADFC-​Ortsgruppe zu spüren. Viele Bürgerinnen und Bürger machten von der Möglichkeit Gebrauch, am Johannisplatz ihr Fahrrad checken oder codieren zu lassen.

Samstag, 05. September 2020

Nicole Beuther

37 Sekunden Lesedauer



Am Samstag führte die Fahrt auf den Johannisplatz nach Gmünd. Dorthin, wo Mitarbeiter der Initiative RadKULTUR mit ihrer mobilen Reparaturwerkstat Station gemacht hatten. „Ich wollte wegen der Ergonomie einen Fachmann fragen“, erklärt Weller, der in der Rems-​Zeitung von dem Termin erfahren hatte.





Was der Fachmann ihm rät und welche Tipps die Initiative RadKULTUR Fahrradfahrern generell gibt, um stets verkehrssicher unterwegs zu sein, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Viele Jahre war Manfred Weller beruflich sehr eingespannt. Zeit zum Fahrradfahren blieb da nicht viel. Mit Eintritt in den Ruhestand änderte sich das. Seit Mai ist der Straßdorfer im Besitz eines E-​Bikes.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



79 Aufrufe

150 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb