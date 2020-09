Wochenende: Die Schönheit des Verfalls

Es könnte ein herrliches Herbstwochenende werden, mit allem, was zu einem schönen Wochenende dazugehört. Aber wir müssen uns in vielen Bereichen nach wie vor einschränken. Nur nicht beim Lesen! Deswegen ist die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung das i-​Tüpfelchen. Am Samstag mit dem Titelthema: Die Schönheit des Verfalls.

Samstag, 05. September 2020

Heinz Strohmaier

33 Sekunden Lesedauer



Hier geht der Autor der Frage nach: Was macht die Faszination von verlassenen Orten aus? Auf Spurensuche zwischen Autofriedhof, überwucherter Rennbahn und leer stehendem Bürogebäude spürt man, welche Kraft die Elemente haben.

Auf der Seite „Stil und Leben“ geht es mit dem Brett übers Wasser. Der Sommerhit des Jahres ist gekürt: Stand-​up-​Paddling. Und es nimmt keine Ende – immer mehr Menschen wollen in ihrer Freizeit stehend über Flüsse und Seen gleiten. Woran liegt das und was sollten Anfänger beachten? Blättern Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag.



