Bei Abtsgmünd mit Motorrad von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 13 . 45 Uhr befuhr eine 55 -​jährige Motorradfahrerin die B 19 von Abtsgmünd in Richtung Untergröningen. Am Ausgang einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Motorrad mit Beiwagen ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab.

Sonntag, 06. September 2020

Nicole Beuther

Das Motorrad überschlug sich neben der Fahrbahn. Die-​Jährige und ihr-​Jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden vonEuro.

