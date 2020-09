Geschwindigkeitskontrolle zwischen Haghof und Pfahlbronn

Foto: nb

Die Strecke auf der L 1155 zwischen Haghof und Pfahlbronn wurde ganz bewusst gewählt für die Geschwindigkeitskontrolle, die hier am Sonntag stattfand. Dass hier öfters zu schnell gefahren wird, ist bekannt; auch gab es schon einige schwere Unfälle. Der Fokus bei der Kontrolle lag vor allem bei den Zweiradfahrern, die bei Unfällen besonders gefährdet sind.

Sonntag, 06. September 2020

Nicole Beuther

51 Sekunden Lesedauer



80

1155

40

21

Kontrolliert werden noch einige andere Verkehrsteilnehmer – ein weiterer Schwerpunkt der Kontrolle sind unerlaubte technische Veränderungen am Fahrzeug.





Welche weiteren Gründe es für die Kontrolle gab und wie sich vor Ort Polizeipräsident Reiner Möller und der Erste Landesbeamte Dr. Peter Zaar äußerten, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Erst kurz vor dem Umspannwerk abbremsen hilft auch nichts an diesem Sonntagnachmittag. Die Polizei, die hier zwischen Haghof und Pfahlbronn mit mehreren Mitarbeitern vor Ort ist, ist gut ausgestattet. Das Messgerät misst die Geschwindigkeit bereits ab jenem Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug das Ortsschild von Pfahlbronn passiert.km/​h – arg viel schneller sollte auf der Lnicht gefahren werden. Nicht jeder hält sich daran – das zeigt sich am Sonntag schon nach kurzer Zeit. Nach gerade einmalMinuten haben die Polizisten bereits fünf Fahrzeuge herausgewunken, die die zulässige Geschwindigkeit um mehr alskm/​h überschreiten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



137 Aufrufe

207 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb