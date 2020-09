Schnupperfischen in Spraitbach

Fotos: Gerhard Nesper

Trotz der herrschenden Corona-​Krise mit all ihren Regeln und Empfehlungen ließ es sich der Vorsitzende des Fischereivereins Spraitbach, Hans Ziegler, nicht nehmen, nach Rücksprache mit der Gemeinde auch in diesem Jahr das seit 30 Jahren stattfindende „Schnupperfischen“ im Rahmen des Kinderferienprogramms zu veranstalten.

Sonntag, 06. September 2020

Gerhard Nesper

Deshalb hatte er zu diesem bei den Kindern und Jugendlichen beliebten Event am Freitag Nachmittag an die vereinseigenen Fischteiche beim Tennhöfle eingeladen, wobei die Teilnehmerzahl anlassbedingt aufbegrenzt war und auf die Abstandsregeln geachtet wurde. Hans Ziegler, schonJahre erster Vorsitzender des Vereins, begrüßteJungs und Mädchen, worauf der. Vorsitzende Michael Sing zunächst die Funktion und den Aufbau einer Angel mit Schnur, Schwimmer, Spule und Haken erklärte, auf dem der Köder in Form von Würmern, Maden, Grashüpfern, Mais oder Teig aufgespießt wird. Auch der Inhalt des Angelkoffers war Teil seiner Ausführungen. Was sonst noch alles geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

