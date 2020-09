Schwerer Unfall zwischen Rechberg und Wißgoldingen

Fotos: rz, edk

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagvormittag zwischen Rechberg und Wißgoldingen. Hierbei ist ein Motorradfahrer verstorben. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort, die Straße ist voll gesperrt.

Sonntag, 06. September 2020

Nicole Beuther

41 Sekunden Lesedauer



11

13

1159

16

1159

69

16

16

1159

Hier die Pressemitteilung der Polizei: Am Sonntagmittag gegenUhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Lzwischen Rechberg und Wißgoldingen. Ein-​jähriger Yamaha-​Lenker befuhr zum Unfallzeitpunkt die Lin Richtung Rechberg. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Pkw BMW eines-​Jährigen. Der-​jährige Motorradfahrer verlor dadurch die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er kam in einem Graben neben der Fahrbahn zum Liegen und zog sich sehr schwere Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers verstarb der-​Jährige noch an der Unfallstelle. Die Lmusste wegen des Rettungseinsatzes und zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Der Verkehrsdienst Aalen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



300 Aufrufe

166 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Rechberg ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb