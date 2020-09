72 -​jähriger Tatverdächtiger nach Hausbrand festgenommen

Der gesuchte 72 Jahre alte Mann aus Lorch-​Waldhausen wurde am Sonntagnachmittag festgenommen. Er wird verdächtigt, sein eigenes Haus angezündet zu haben.

Ermittler haben den 72 -​Jährigen festgenommen, der mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden ist. Er steht im dringenden Verdacht, am Mittwoch, 2 . September zielgerichtet ein Feuer in einem Wohnhaus in der Kelterstraße gelegt zu haben.



Er wurde am Sonntag gegen 14 Uhr von Passanten in den Schrebergärten im Bereich Lorch-​Vogelhof stark geschwächt aufgefunden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Von dortaus wurde die Polizei verständigt, die dem Tatverdächtigen die vorläufige Festnahme erklärte. Im Verlauf des heutigen Montags soll die Haftfrage geklärt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich somit erledigt. Medien werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild samt Klarnamen von ihren Auftritten zu



nehmen. Die Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft sowie Polizei dauern an.

