76-​Jähriger vermisst: Auch Polizeihubschrauber an Suchaktion beteiligt

Die Polizei sucht seit etwa Mitternacht vor allem im Raum Straßdorf mit mehreren Streifenbesatzungen nach einem vermissten 76 Jahre alten Mann. Die Suche dauert am Montagmorgen noch an. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über Gmünd und Straßdorf sowie über den angrenzenden Waldgebieten, um die Suchaktion am Boden zu unterstützen.

Montag, 07. September 2020

Heino Schütte

Der Gesuchte ist aus einem Pflegeheim abgängig, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen. Er ist etwaMeter groß, schlank, braun gebrannt und hat eine Halbglatze. Er trägt ein blaues Polohemd sowie eine dunkelblaue Hose. Wer den Mann seit Mitternacht gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon/​mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen.

