DM-​Goldmedaille für Eric Maihöfer

Archivfoto: LG Staufen

Als klarer Favorit ist Eric Maihöfer bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der U 20 in Heilbronn an den Start gegangen. Wie bei den Wettkämpfen zuvor wurden dort höchste Hygienevorschriften eingehalten. Der Nachwuchskugelstoßer der LG Staufen holte sich mit deutlichem Vorsprung den DM-​Titel in seiner Altersklasse.

Montag, 07. September 2020

Alex Vogt

Nachdem Eric Maihöfer in dieser coronabedingt schwierigen Saison bereits in einigen Wettkämpfen mit sehr guten Leistungen geglänzt hatte, ging es in Heilbronn um den deutschen Meistertitel der Jugend. Als Führender der Deutschen Bestenliste war die Goldmedaille das erklärte Ziel. Mit einer Bestweite vonMetern in diesem Jahr hatte er bereits im Vorfeld einen Vorsprung von mehr als zwei Metern auf die Konkurrenz.Bereits am frühen Morgen startete für die Kugelstoßer der Jugend Uder Wettbewerb. Zwar leistete sich Maihöfer zunächst einen ungültigen Versuch, doch schon im zweiten Durchgang übernahm er mitMetern die Führung. „Das Einstoßen hat sich ganz gut angefühlt, der erste Versuch war leider ungültig. Im zweiten Durchgang habe ich dann einen Sicherheitsstoß gemacht“, so der Kugelstoßer nach dem Wettkampf.Mit seinem dritten Stoß aufMeter konnte sich der rot-​weiße Nachwuchsathlet abermals steigern und seinen Vorsprung weiter ausbauen, ehe er in Durchgang Nummer vier die absolute Tagesbestweite erzielte.Meter lasen die Kampfrichter ab, dies sollte auch die spätere Siegesweite bedeuten. Die letzten beiden Maihöfer-​Versuche waren wie der erste Durchgang jeweils ungültig.

