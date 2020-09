Informant meldet illegalen Handel mit Welpen bei der Polizei

Foto: Polizei Aalen

Ein Anrufer hat der Polizei am Freitagmittag einen heißen Tipp gegeben. Eine Autowerkstatt in Aalen soll illegeal mit Welpen handeln.

Montag, 07. September 2020

Eva-Marie Mihai

Am Freitagmittag hat ein Anrufer der Polizei mitgeteilt, dass in einer Autowerkstatt in Aalen nicht nur Autos repariert werden, sondern deren Betreiber dort auch Hundebabys verkaufe. Das hat das Polizeipräsidium Aalen auf Facebook veröffentlicht.







Bei einer Überprüfung durch eine Polizeistreife wurde in der Werkstatt eine Holzkiste entdeckt, in welcher der Werkstattbetreiber acht Hundewelpen verschiedener Rassen mutmaßlich zum Verkauf anbot. Die kleinen Fellnasen waren zu diesem Zweck offenbar aus Osteuropa illegal nach Deutschland eingeführt worden.





Wie es mit den Welpen weitergeht, lesen Sie am 8 . September in der Rems-​Zeitung.



