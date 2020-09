Nach dem Brand: Familie sucht noch Wohnung

Foto: Manuel Zehnder

Die vom Schaden betroffene Familie kommt aktuell bei Verwandten unter, benötigt jedoch eine Vierzimmer-​Wohnung, in der auch die beiden Hunde ein Zuhause finden sollen. Die Verwaltung kümmert sich um die Vermittlung.

Montag, 07. September 2020

Eva-Marie Mihai

24 Sekunden Lesedauer



07172

180

114

07172

6460

Wohnungsgeber dürfen sich an die Stadt Lorch, Ordnungsamt, Susanne Martin Tel.wenden. Die Stadt vermittelt den Kontakt.Des Weiteren benötigt die Familie eine gut erhaltene Grundausstattung an Möbeln (vorhanden sind Esstisch, Stühle, Kinderbett und Küche) und eine gut erhaltene Grundausstattung an Einrichtung/​Geschirr/​Putzutensilien/​VorhängeSachspender dürfen sich gerne an Ulrike Golder, evangelische Kirchengemeinde, Waldhausen, wenden. Diese koordiniert und vermittelt diese. Tel., Pfarramt.​waldhausen@​elkw.​de

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



201 Aufrufe

97 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb