Suchaktion erfolgreich: Vermisster Senior von Polizeihundeführer gefunden

Foto: hs

Ein gutes Ende hat am Montag die Suche nach einem vermissten Senior im Bereich Straßdorf gefunden. Der 76 -​Jährige wurde den Umständen entsprechend wohlbehalten gegen 11 Uhr am Heuselbach gefunden.

Montag, 07. September 2020

Heino Schütte

25 Sekunden Lesedauer



Im Rahmen der Suchaktion, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, hatte am Morgen ein speziell ausgebildeter Such– und Rettungshund seinen Polizeihundeführer auf die richtige Spur gebracht. Der Vermisste, der in einem Altenheim wohnt, wurde am Heuselbach nahe der Rothaldenstraße zwischen Straßdorf und der Gmünder Weststadt aufgefunden. Er war bei Bewusstsein, wurde vorsorglich jedoch in die Stauferklinik eingeliefert. Bei der Rettungsaktion im unwegsamen Gelände war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



254 Aufrufe

101 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb