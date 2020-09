Ausbau der B29: Im Oktober Start für den nächsten Abschnitt bei Essingen

Ausbau der B 29 : Im Oktober Start für den nächsten Abschnitt bei Essingen

Voraussichtlich ab nächsten Monat müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf der B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen auf eine neue Großbaustelle einstellen. Wie das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart auf Anfrage der Rems-​Zeitung bestätigt sind die Arbeiten für ein weiteres Teilstück im Zuge des vierspurigen Ausbaus der „Remstal-Autobahn“für rund 20 Millionen Euro vergeben worden.

Die jetzt anstehende Baumaßnahme betrifft den weiteren Ausbau der Bundesstraße zwischen dem östlichen Ende der Ortsumgehung Mögglingen und Essingen mit Anschluss an das Landesstraßennetz auf Höhe des alten Bahnhofs beziehungsweise des neuen Bahnbetriebswerk und Zentrale des Verkehrsunternehmens Go-​Ahead. Diesem rundMeter langen Teilstück folgt sodann ein weiterer Abschnitt in Richtung Aalen. Schon mehrfach hatte sich der Baustart zwischen Mögglingen und Aalen verzögert, was in den betroffenen Kommunen für Unmut sorgte. Im Oktober, so kündigt RP-​Pressesprecherin Lisa Schlager jetzt an, beginnen nun endgültig die Arbeiten zunächst im Sektor zwischen der Gärtnerei Welzel (Bild) und dem Verkehrsnoten am Bahnhof Essingen. Die Rems-​Zeitung berichtet am Mittwoch ausführlich über den Stand der Planungen für den weiteren Bauch im Bereich Böbingen.

