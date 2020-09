Kevin Hoffmann kehrt zurück zum VfR Aalen

Kevin Hoffmann kehrt zurück zum Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen. Der 25 -​jährige Mittelfeldspieler einigte sich mit dem VfR Aalen auf einen Vertrag bis zum 30 . Juni 2021 .

Mittwoch, 09. September 2020

Alex Vogt

Hoffmanns Vertrag in Regensburg wurde aufgelöst. Kevin Hoffmann lief bereits in der Saison/​mit einem schwarz-​weißen Trikot in der Ostalb-​Arena auf. Damals einigte sich der VfR Aalen mit dem Zweitligisten SSV Jahn Regensburg auf einen einjährigen Leihvertrag.„Wir freuen uns, mit Hoffmann ein bereits bekanntes Gesicht zurückgewonnen zu haben“, sagt Giuseppe Lepore. „Er hat bereits in der vergangenen Saison gezeigt, was er kann. Wir sind uns sicher, dass er unseren Kader auch diese Saison wieder verstärken wird“, so der Geschäftsführer des VfR Aalen weiter. Hoffmann nimmt ab sofort an den Trainingseinheiten der ersten Mannschaft des VfR teil.

