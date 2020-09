Tunnel am Donnerstag gesperrt

Nein, keine Radfahrer oder Demonstranten sondern gufgrund dringender Instandsetzungsarbeiten an den Sicherheitstechnischen Anlagen wird der Gmünder Einhorn Tunnel am Donnerstag, 10 . September, in der Zeit von 19 . 30 Uhr bis voraussichtlich 24 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt werden.

Mittwoch, 09. September 2020

Heinz Strohmaier

Die Umfahrung erfolgt über die Lorcher Straße, Remsstraße, Aalener Straße und in umgekehrter Richtung.

