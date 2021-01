Alpenländische Messe auf dem Rechberg

Fotos: Gerhard Nesper

Mit einer Neujahrsmesse im alpenländischen Stil in der Wallfahrtskirche St. Maria startete die Seelsorgeeinheit Unterm Hohenrechberg am Freitag ins neue Jahr.

Freitag, 01. Januar 2021

Gerhard Nesper

Nach dem Eingangslied „A Stade weis“, gespielt von Herberts Stubenmusik, alles Musiker/​innen aus dem Ostalbkreis, mit einer Akustik– und einer Bassgitarre, zwei Akkordeons und einer Zither, begrüßte Pfarrer Dr. Horst Walter die zahlreichen Gäste in und außerhalb der Kirche. Da für den Innenraum coronabedingt nurSitzorte für je zwei Personen aus einem Haushalt zur Verfügung standen, wurde der Gottesdienst für einige Besucher über Lautsprecher akustisch nach draußen übertragen.Was Pfarrer Walter in seiner Predigt zu sagen hatte, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

