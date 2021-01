Aus Sicht der Polizei eine ruhige Silvester-​/​Neujahrsnacht

Hatte die Polizei sonst in der Silvester– beziehungsweise Neujahrsnacht eher damit zu tun, bei Streitigkeiten einzugreifen oder Alkoholsünder aus dem Verkehr zu ziehen, stand dieses Mal die Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen im Vordergrund.

Freitag, 01. Januar 2021

Zwischen 23 . 55 und 0 . 30 wurden vereinzelt Raketen gezündet und Böller tönten durch die Nacht, aber schon gegen 0 . 30 Uhr war alles wieder ruhig in der Stadt.





Dabei konnte die Polizei feststellen, dass sich die meisten Bürgerinnen und Bürger an die Auflagen der Behörden gehalten haben. Es waren relativ wenige Autofahrer unterwegs — und jene hatten laut Aussage des Polizeipräsidiums Aalen in der Regel berufliche Gründe für ihre nächtlichen Fahrten.

