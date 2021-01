Noch mehr Lokales: das neu konzipierte „Wochenende“ der Rems-​Zeitung

Foto: gbr

Wir haben unsere Wochenend-​Beilage aufgefrischt. Neue Elemente und eine stärkere Fokussierung auf unsere Heimat zwischen Wald und Alb – darauf dürfen sich unser Leserinnen und Leser nun jeden Samstag freuen!

Viele Menschen wissen schon längst, wie lebens– und liebenswert die Heimat hier im Schwäbischen Wald, im Remstal und auf Ostalb ist — andere haben in diesem besonderen Jahr, das nun zu Ende gegangen ist, erst so richtig schätzen gelernt, dass man nicht immer weit weg muss, um schöne Stunden zu erleben. Dies hat die Resonanz auf unsere Sommerserie mit regionalen Ausflugstipps gezeigt. Wir als Heimatzeitung, mit einer Tradition, die bis ins Jahr 1786 zurück reicht, fühlen uns schon immer den Menschen im Raum Gmünd verpflichtet und tragen dem in der Auswahl unserer Themen entsprechend Rechnung.



Wir sind sehr stolz darauf, eine Lokalzeitung zu sein und legen in unserer Berichterstattung den Fokus aus Überzeugung auf die Ereignisse zwischen Wald und Alb. Dazu gehört nicht zuletzt alles, was in der bunten und engagierten Vereinslandschaft passiert. Vereine sind ein sehr wichtiger Faktor im öffentlichen Leben und sollen deshalb in unserer neu konzipierten Wochenendbeilage breiten Raum bekommen. Auf speziellen Vereinsseiten erfährt man gebündelt, was in und mit den Vereinen läuft. Ein spezielles Forum bietet Leserinnen und Lesern die Gelegenheit, selbst zu aktuellen lokalen Themen das Wort zu ergreifen.



Und unsere Redakteurinnen und Redakteure sind für Sie unterwegs, um schöne „Schauorte“ in den Blickpunkt zu rücken sowie in Form der Samstagsreportagen Einblicke in Bereiche zu gewähren, die man sonst nicht ohne weiteres bekommt.





