18 -​Jähriger schleudert gegen Leitplanke

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall bei Essingen am Samstag leicht verletzt.

Sonntag, 10. Januar 2021

Am Samstag gegen 13 Uhr war ein 18 -​jähriger Mercedes-​Fahrer auf der B 29 in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Um einen Laster zu überholen, wechselte der 18 -​Jährige auf die linke Fahrspur, wobei er ein bereits überholendes Auto übersah. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Mercedes-​Fahrer stark ab und übersteuerte nach rechts. In Folge dessen kollidierte sein Auto mit der rechten Leitplanke und kam etwa 80 Meter nach der Erstkollision erneut an der rechten Leitplanke zum Stillstand. Der Mercedes-​Fahrer sowie dessen 17 -​jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe

von etwa 2000 Euro.

