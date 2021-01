Impfgegner-​Demos im Dezember: Das sagen die Heimleiter dazu

Foto: mia

Ende Dezember haben Impf-​Gegner vor Gmünder Seniorenheimen gegen Impfungen demonstriert. Nun haben sich die Leiter und Leiterinnen der Heime zu Wort gemeldet.

Sonntag, 10. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

36 Sekunden Lesedauer



Eine überschaubare Anzahl an Menschen hat sich in der Parlerstraße versammelt – einer skandiert in monotonem Tonfall Phrasen in ein Megaphon. Den Kopf hat er in den Nacken gelegt, sein Blick ist auf die verschlossenen Fenster des Melanchthonhauses gerichtet. Der Mann warnt vor den dem Corona-​Impfstoff, den Impfteams und überhaupt der ganzen Regierung. In gebührender Entfernung steht ein Polizeiauto, zwei Beamten beobachten das Geschehen.





Abgespielt hat sich die Szene so Ende des vergangenen Jahres. Internetvideos dokumentieren den Versuch der Impfgegner, Aufmerksamkeit zu erregen (wir berichteten). Wie es hinter den Fenstern ausgesehen hat – ist auf den Videos nicht zu sehen. Nun melden sich die Heimleitungen zu Wort.





Wie diese Meinung ausfällt und wie Bewohner die Situation erlebt haben, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



187 Aufrufe

147 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb