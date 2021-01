Fairplay-​Wettbewerb: TV Straßdorf I und SV Frickenhofen führen gleichauf

Foto: Caliskan

Wegen der verfrühten Winterpause stellt sich der Zwischenstand des Fairplay-​Wettbewerbs der Rems-​Zeitung und der Kreissparkasse Ostalb anders dar als gewohnt. Bis zur Saison-​Unterbrechung Ende Oktober 2020 haben die erste Mannschaft des TV Straßdorf und der SV Frickenhofen die beiden fairsten Fußballmannschaften im Altkreis Schwäbisch Gmünd gestellt.

Sonntag, 10. Januar 2021

Alex Vogt

58 Sekunden Lesedauer



2020

21

24

1

00





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11 . Januar.



Pandemiebedingt musste der Württembergische Fußballverband bekanntlich Ende Oktober des vergangenen Jahres den Spielbetrieb aussetzen. So konnte in allen Amateurligen die Hinrunde der Saison/​noch nicht beendet werden und wurden bis zur vorgezogenen Winterpause weitaus weniger Spiele absolviert als üblich.Auf den Zwischenstand der Fairplay-​Wertung schlägt sich dies auch nieder. Den vom kürzlich verstorbenen langjährigen Chef vom Dienst der Rems-​Zeitung, Heinz Strohmaier, initiierten Fairplay-​Wettbewerb veranstaltet die Rems-​Zeitung gemeinsam mit der Kreissparkasse Ostalb im Altkreis Schwäbisch Gmünd in dieser Saison nunmehr zum. Mal.Den ersten Platz teilen sich in diesem Winter zwei Mannschaften. Die erste Mannschaft des TV Straßdorf hat mit elf gelben Karten in elf Spielen und ohne einen einzigen Platzverweis den Quotienten vonerreicht. Dieselbe Bestmarke wie dem Tabellenzweiten der Kreisliga A I gelang dem SV Frickenhofen. Mit lediglich zehn gelben Karten in zehn Spielen führt der B-​Ligist zusammen mit den Straßdorfern den Zwischenstand des Fairplay-​Wettbewerbs an. Im Vorjahr rangierten die beiden bisher fairsten „Gmünder“ Teams der laufenden Saison in der Fairplay-​Wertung auf den Plätzen sieben und neun.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



81 Aufrufe

232 Wörter

22 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb