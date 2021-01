Frau stirbt nach Unfall in Großdeinbach

Eine bislang unbekannte Frau ist am Sonntagabend nach einem Autounfall in Schwäbisch Gmünd gestorben.

Sonntag, 10. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

Am Sonntag gegenUhr befuhr eine-​jährige Renaultfahrerin den Haselbacher Weg in Richtung Wetzgauer Straße. Auf Höhe „Am Lerchenrain“ touchierte das Fahrzeug eine am rechten Fahrbahnrand stehende Fußgängerin. Diese kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag. Die Verstorbene konnte bislang nicht identifiziert werden. Es handelt sich um eine etwa-​jährige Frau, bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarzen Wanderstiefeln, einer beigen Jacke, sowie auffallend rot gestrickten Handschuhen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Sachbearbeitung hat die Verkehrspolizei Aalen übernommen.

