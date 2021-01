Stadtverband Musik und Gesang zeigt Neujahrsempfang online

Foto: Screenshot

Zum ersten Mal haben der Stadtverband Musik und Gesang und die Stadt den Neujahrsempfang nicht gemeinsam mit vielen Zuschauern gefeiert. Stattdessen wurden die Reden online gestreamt.

Sonntag, 10. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

26 Sekunden Lesedauer



Eine Drohne fliegt durch die Eingangstüre des CCS. Das Bild nähert sich dem Peter-​Parler-​Saal und fliegt auf den Vorhang hinter der Bühne zu. Hinter dem, in Abendgarderobe gekleidet, Ramona Kunz-​Glass hervortritt. So beginnt der Stream des ersten Online-​Neujahrsempfang des Stadtverbands Musik und Gesang.





Dr. h. c. Rudolf Böhmler und OB Richard Arnold hielten von Zuhause ihren Reden. Wie sie auf das vergangene Jahr zurückblicken und was diesen besonderen Neujahrsempfang ausmachte, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



169 Aufrufe

104 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb