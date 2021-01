TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach verlängert mit Trainerteam um Patrick Faber

Schon vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs setzt die Fußballabteilung des Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach das erste Ausrufezeichen. Das im Herbst neu formierte Trainerteam mit Chefcoach Patrick Faber, Co-​Trainer Marc Ruppert und Teammanager Christoph Discher bleibt der TSG auch in der kommenden Saison ligaunabhängig erhalten.

Mit Torwarttrainer Ansgar Schmidt, Physiotherapeut Frank Metz und Teambetreuer Roland Peuten hat die TSG ebenfalls um ein weiteres Jahr und ligaunabhängig verlängert.Die Formkurve des Verbandsligisten zeigte vor der coronabedingten Unterbrechung des Spielbetriebs steil nach oben. Nach einem schwachen Saisonstart und dem zwischenzeitlich letzten Tabellenplatz überzeugte die Elf vom Sauerbach mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten vier Spielen. Der Anschluss zu den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf konnte mit diesem Lauf wiederhergestellt werden. Das neue Trainergespann um Chefcoach Patrick Faber konnte schnell eine Trendwende erzwingen und impfte der Mannschaft wieder Selbstvertrauen ein.Da der Weg zum Klassenerhalt auf Platzliegend noch lange nicht durchschritten ist, will die Faber-​Elf den Rückenwind aus den vergangenen Aufgaben mit in das neue Jahr nehmen und die Saison erfolgreich beenden. Kontinuität und Vertrauen sind im Sport Trumpf. Diesem Credo hat sich auch die TSG verschrieben. Mit den zahlreichen Vertragsverlängerungen zeigt der Verein, dass er genau diesen Weg auch in Zukunft gehen will.

