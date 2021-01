Foto: wexhainer narrenzunft

Der 9 . Januar hätte ein besonderer Tag für die „ 1 . Wexhainer Narrenzunft“ werden sollen: Geplant war ein großer Nacht-​Narrensprung in ihrem Heimatort Wetzgau-​Rehnenhof. Gemeinsam mit einigen tausend Narren wollte die junge Narrenzunft, die sich am 2 . Februar 2020 gegründet hat, in ihre erste Fasnets-​Saison starten. Bedingt durch die aktuelle Lage findet nun ein digitaler Narrensprung statt, der großen Anklang findet.