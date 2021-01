Lampen am Stephanushaus beschädigt

Archivfoto: rw

Unbekannte haben am Stephanushaus in Alfdorf randaliert.

Montag, 11. Januar 2021

Eva-Marie Mihai

600

07182

92810

Bisher unbekannte Vandalen beschädigten zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen insgesamt drei Lampen am Weg zum Stephanushaus der Evangelischen Kirchengemeinde. Die Standfüße aus Aluminiumdruckguss wurden am Boden abgeknickt und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwaEuro verursacht. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummerentgegengenommen.

