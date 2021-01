Die Lust aufs Reisen ist noch immer gedämpft

Im Gegensatz zum Einzelhandel und den Gastronomen dürfen die Reisebüros ihre Türen öffnen. Und doch kommt es sehr selten vor, dass sich in diesen Tagen jemand hierher verirrt. An einen Ort, den die Menschen zu dieser Zeit des Jahres für gewöhnlich sehr häufig aufsuchen, um ihren Pfingst– oder Sommerurlaub zu buchen.

Auch die Tatsache, dass viele Reiseanbieter derzeit mit Frühbucherrabatten locken und Stornierungsmöglichkeiten kurz vor der Reise anbieten, sorgt nicht für den erhofften kleinen Aufschwung – die Lust aufs Reisen ist im Gmünder Raum noch gedämpft.







Wie Reisebüro-​Inhaber die Situation bewerten und was ihnen hilft, diese Zeit zu überstehen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



