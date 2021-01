Förderverein St. Ludwig vergibt Einkaufsgutscheine an Pflegekräfte

Der Applaus von den Balkonen und aus geöffneten Fenstern ist zwischenzeitlich weitgehend verstummt, doch nach wie vor gibt es mit Blick auf die Corona-​Pandemie allen Grund, dem Pflegepersonal eines Altenpflegeheims Danke zu sagen. Dieser Auffassung war jedenfalls der von Oberbürgermeister Richard Arnold geleitete Förderverein St. Ludwig. Er wollte es aber nicht bei lobenden Worten belassen, sondern seine Absicht war es, den bewundernswerten Einsatz mit einer besonderen Geste der Dankbarkeit und Wertschätzung zu würdigen.

Dienstag, 12. Januar 2021

Nicole Beuther

So kam es zu dem Vorstandsbeschluss, den insgesamtBetreuungs– und Pflegekräften Einkaufsgutscheine des Gmünder Handels– und Gewerbevereins in Höhe von jeweilsEuro zukommen zu lassen.In einem an die Pflegekräfte gerichteten Brief betonte Hans-​Jürgen Sabel als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, für den Förderverein sei es ein aufrichtiges Anliegen gewesen, den aufopferungsvollen Pflegedienst zu honorieren. Liebevoll und in vorbildlicher Weise sei es gelungen, die Bewohner und Bewohnerinnen des Altenpflegeheims vor einer Ansteckung mit dem Corona-​Virus zu schützen. Dass es in St. Ludwig bislang noch keine einzige Corona-​Infektion gegeben habe und damit großes Leid verhindert werden konnte, sei nicht zuletzt dem Betreuungs– und Pflegepersonal zu verdanken. Nicht hoch genug einzuschätzen sei es, wenn tagtäglich die eigene Gesundheit für das Wohl der Pflegebedürftigen aufs Spiel gesetzt werde. Diese Selbstlosigkeit sei beeindruckend und verdiene höchsten Respekt.Groß war die Freude in St. Ludwig und bei Dominik Szypula, der als Leiter der Senioreneinrichtung die HGV-​Gutscheine in Empfang nehmen konnte. Darüber hinaus dürfte die Aktivität des Fördervereins auch bei den örtlichen Einzelhändlern, in der Gastronomie oder bei einigen Dienstleistungsunternehmen mit Wohlwollen registriert worden sein, denn dort können die Gutscheine nun eingelöst werden.

